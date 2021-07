Sanità: Aiop, abbattere liste d'attesa entro un anno

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Integrare il sistema privato con quello pubblico affinché i pazienti si possano appoggiare all'uno o all'altro indifferentemente e quindi recuperare l'attività ordinaria abbattendo entro un anno le liste di attesa: è l'obiettivo dell'Aiop, l'organizzazione datoriale aderente a Confindustria che in Piemonte raggruppa 39 strutture, riunita oggi al Castello di Verduno (Cuneo) per l'assemblea degli imprenditori associati. Presente il presidente della Regione, Alberto Cirio, che ha ringraziato la sanità privata per il prezioso supporto dato nella fase pandemica e nell'attivazione e gestione di numerosi hub di vaccinazione.

"Vogliamo affrontare la ripresa con coraggio e determinazione- ha commentato Giancarlo Perla, presidente di Aiop Piemonte - come abbiamo fatto con la sfida del Covid e recuperare i mesi e le prestazioni rimaste senza risposta.

Migliaia di persone hanno atteso e stanno ancora attendendo prestazioni in alcuni casi salvavita o comunque fondamentali per la qualità della vita. Per tornare alla normalità dobbiamo integrarci con il sistema sanitario pubblico e riuscire insieme ad azzerare in un anno le liste di attesa. Questa è la sfida che vogliamo cogliere. Siamo una risorsa del sistema e uno strumento per uscire insieme da questo periodo difficile".

La sanità privata incide per l'8% sul bilancio della Regione ed eroga prestazioni all'incirca del 20%, è un modello virtuoso che si esprime anche attraverso investimenti in tecnologia, in formazione, in qualità dei servizi erogati. (ANSA).