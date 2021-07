Musica: la Casa della Cultura di Mozart cresce e si rinnova

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Con un nuovo investimento di 120.000 euro, la riconferma del finanziamento di 127.000 da parte di Intesa San Paolo e l'entrata nella gestione di Fondazione per la Cultura, la Città di Torino implementa e rinnova l'attività della Casa della Cultura di Mozart, sede del Centro Interculturale e del Centro di formazione musicale.

"Si tratta di due realtà molto importanti sulle quali investiamo con convinzione e che hanno mostrato una grande professionalità e resilienza durante la pandemia", ha detto l'assessore alla Cultura della Città, Francesca Leon, presentando la nuova programmazione oggi in Municipio. Al suo fianco le giovani direttrici dei due Centri, Alice Turra al vertice del Centro Interculturale e Germana Barbiero per il Centro di formazione musicale, che hanno snocciolato numeri che spiegano il successo della struttura nell'anno della pandemia.

Al Centro Interculturale, che nel complesso ha coinvolto 2.000 persone di ogni età, si sono tenuti 38 corsi di formazione per italiani e stranieri con 968 partecipanti in modalità 'blended' (presenza e dad). Al Centro musicale, che gestisce anche due altre sedi in città, in via Manin e in via Bardonecchia, su 113 corsi per vari strumenti e attività, attivati all'inizio dell'anno ne sono stati 'salvati in modalità blended ben 109. Coinvolgendo circa 400 studenti.

"I due Centri nel loro complesso hanno rappresentato e rappresentano una grande opportunità di formazione e attività culturale per i cittadini - spiega Alice Turra - anche se va sottolineato che negli anni pre Covid, anche grazie alla collaborazione con il Museo del Cinema, si arrivava anche a coinvolgere 15.000 utenti. Ma l'importante è mantenere il presidio e incrementare l'azione in considerazione delle necessità di inclusione e di formazione culturale di molto cittadini". (ANSA).