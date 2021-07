Maglia Azzurri su facciata Green Pea, Figc 'non si può'

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - La Figc contro la grande maglia azzurra che da alcuni giorni, per celebrare la vittoria dell'Italia al Campionato Europeo, campeggia a Torino sulla facciata di Green Pea, il Green Retail Park dedicato al tema del rispetto e della sostenibilità. Secondo quanto si apprende, la federazione ha scritto una lettera al responsabile della società che ha preso l'iniziativa sostenendo che l'esposizione non è possibile.

La società, che aveva ottenuto dalla Uefa la maglia, una di quelle che venivano stese sul campo di gioco prima dell'inizio delle partite, fa sapere che il gesto è a scopo filantropico: l'idea era quella di spostare un pezzo per volta per riutilizzarlo a scopo benefico e di up ciclying. (ANSA).