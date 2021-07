Frontale tra auto nel Cuneese, un morto e due feriti

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Un automobilista è morto carbonizzato e due persone sono rimaste ferite nella scontro frontale tra due auto a Carrù, nel Cuneese. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco ma per la vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, non c'è stato nulla da fare. L'elicottero del 118 sta trasportando i feriti all'ospedale di Mondovì. I carabinieri stanno accertando la dinamica dell'incidente. (ANSA).