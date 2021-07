Finti tecnici rubano cassaforte, arresti dopo inseguimento

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno arrestato due omini, di 43 e 39 anni, che l'altra mattina sono fuggiti a bordo di un'auto dopo aver derubato una donna a Samone. I due si sono finti tecnici dell'acquedotto e agenti della polizia locale per portare via una cassaforte contenente gioielli e preziosi di famiglia.

Con la scusa di dover verificare la presenza di metalli nelle condutture, i due, dopo essersi introdotti nell'appartamento ed aver distratto l'anziana donna, sono riusciti a prendere la piccola cassaforte e a scappare a bordo di una auto di colore scuro.

L'immediata segnalazione al 112 ha permesso di attivare tutta una serie di controlli nella zona fino a quando, sulla provinciale 222, i carabinieri sono riusciti a intercettare i due fuggitivi. Ne è nato una rocambolesco inseguimento per diversi chilometri. A Banchette sono finiti conto un muretto, hanno abbandonato il mezzo e tentato la fuga a piedi ma sono stati bloccati dai militari.

All'interno dell'auto è stata recuperata la cassaforte con tutta la refurtiva per un valore complessivo di oltre 50mila euro (ANSA).