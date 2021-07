Covid: risalgono positivi in Piemonte, ma scendono ricoveri

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - Sono 115 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari allo 0,6% di 20.632 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 53 (46,1%). Era dall'11 giugno che i nuovi positivi non superavano quota cento, ma rispetto al mese scorso oggi i ricoverati in terapia intensiva sono tre (-1), contro i 47 di allora, e 48 negli altri reparti (-1), ben 303 in meno. Le persone in isolamento domiciliare sono 869, gli attualmente positivi 920. L'unità di crisi regionale non ha registrato decessi, i nuovi guariti sono 33.

Dall'inizio della pandemia, dunque, in Piemonte sono stati registrati 367.655 positivi, 11.699 decessi e 355.036 guariti.

(ANSA).