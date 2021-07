Agricoltura: Patuanelli, sostenibilità imprescindibile

(ANSA) - MORETTA, 16 LUG - Ha preso il via da Moretta, nello stabilimento lattiero caseario Inalpi, la giornata cuneese del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, accompagnato dalla ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone. Inalpi coinvolge oggi oltre 400 conferitori, allevatori delle province di Cuneo e Torino. Nei suoi tre stabilimenti di Moretta, Peveragno e Varese Ligure lavorano oltre 300 dipendenti.

Il piano di investimenti dell'azienda, da 148 milioni di euro, permette a Inalpi di essere una delle realtà più vivaci e all'avanguardia del Cuneese. L'azienda ha avviato la costruzione della seconda torre di sprayatura del latte, di un moderno caseificio e l'ampliamento del centro ricerche.

"Ho voluto iniziare la visita nel Cuneese da Inalpi perché è parte integrante di una filiera che crea relazione tra tutti gli attori realizzando un sistema virtuoso - commenta Patuanelli - ma anche per l'impegno che sta portando avanti sui temi della sostenibilità e dei diritti, imprescindibile presenza nelle logiche della transizione ecologica e pienamente aderente al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". (ANSA).