Torino punta su urban art come motore di sviluppo

Una visione nuova dell'arte che pone street art, muralismo e urban art al centro e le identifica come motore di sviluppo. Nasce sotto la Mole 'To Shape - Torino Urban Art District', una sorta di galleria a cielo aperto che raccoglie l'eredità dei lavori delle principali esperienze di arte urbana, Murarte, Street Attitudes, Pareti ad Arte, Porte ad Arte, Picturin, Bart, TOward, SAM-Street Art Museum, MAU-Museo Arte Urbana, Spazio Portici-Percorsi Creativi e le azioni artistiche all'interno di Parco Dora.

Realizzato anche grazie al sostegno di Compagnia di San Paolo, To Shape - valorizzerà le opere già esistenti e sarà il punto di riferimento per interventi futuri, con uno sguardo verso il domani, che riconosce la creatività giovanile come asse trainante di sviluppo economico al fine di sostenere il lavoro e le professioni creative. 'La nostra città - sottolinea Marco Giusta, assessore alle Politiche e Creatività Giovanile - possiede una ricchezza eccezionale, la creatività giovanile, che deve essere sostenuta dalle istituzioni. Torino, oggi conosciuta come la città dell'arte povera e contemporanea, diventerà nei prossimi anni anche un punto di riferimento per la street art e il muralismo. La capacità delle e dei giovani di costruire nuovi percorsi artistici sarà vettore di sviluppo pari a quello dell'arte contemporanea".