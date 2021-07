Torino: Damilano incontra Ascom, da qui passa ripartenza

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Paolo Damilano, candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, ha incontrato oggi i rappresentanti di Confcommercio Ascom Torino Provincia "per mettere ancora di più a fuoco - spiega su Facebook - le esigenze di una categoria chiave per la città".

"Con i rappresentanti delle categorie dell'Ascom guidata da Maria Luisa Coppa c'è stato un prezioso confronto sulle strade per ripartire, in una città che rivendica più attenzione al decoro urbano, più sicurezza, meno burocrazia e una gestione della macchina amministrativa più a misura di imprenditore - aggiunge l'aspirante primo cittadino -. Donne e uomini che sono il cuore di Torino e nel suo futuro vogliono il rilancio del turismo e dei grandi eventi, lo sviluppo del polo fieristico e congressuale, una spinta all'enogastronomia come richiamo internazionale e il rilancio dei mercati. Per loro da qui passa la ripartenza di Torino".

"Ho ascoltato e imparato, ma soprattutto ho incontrato una categoria che ha saputo rafforzarsi di fronte al Covid ed essere squadra - conclude Damilano -. Ora si meritano qualcuno pronto a sostenerli e a cambiare insieme la città, qualcuno che condivida le loro stesse sfide. Noi ci siamo". (ANSA).