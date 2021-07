Torino: apre in piazza Castello nuovo MediaWorld Smart

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Apre oggi al pubblico a Torino, in piazza Castello, un nuovo MediaWorld Smart. La superficie del nuovo punto vendita sarà di circa 400 mq di cui la metà di area vendita e l'altra di magazzino per offrire la migliore esperienza di consegna per il Pickup e Pickup&Pay.

"Torino è una città a cui siamo molto legati e in cui continuiamo a investire per consolidare la nostra presenza e per rispondere in modo efficace e puntuale alle esigenze in continua evoluzione delle persone. Il nuovo punto vendita ha l'obiettivo di completare le esperienze di acquisto, conoscenza e scoperta della tecnologia che offriamo ai torinesi: nei nostri negozi da tempo presenti sul territorio, online, e, da oggi, in centro città in una piazza storica che, oltre al tradizionale shopping sabaudo offrirà anche la migliore tecnologia per tutte le esigenze", commenta Luca Bradaschia, ceo di MediaWorld. (ANSA).