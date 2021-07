Più fiducia imprese terziario, ma si teme crollo occupazione

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Migliora il clima di fiducia tra le imprese del terziario di Torino (quasi 127.000), ma permane l'incertezza con la convinzione che si tornerà ai livelli pre Covid solo a fine 2022. I consumi non vanno bene, i saldi estivi zoppicano, il turismo dà qualche segnale di ripresa, ma stenta a ripartire. Fanno fatica soprattutto moda e abbigliamento. I timori maggiori riguardano l'occupazione con il rischio di una mancata conferma dei contratti a termine e il possibile impatto dello sblocco dei licenziamenti. Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario di Torino, realizzata da Confcommercio con Format Research.

Aumentano i ricavi di tutte le imprese del terziario, anche nel commercio non alimentare dove però l'indicatore resta su un livello ancora basso, anche a causa dell'andamento dei saldi non ancora soddisfacente. Resta basso l'indicatore relativo ai tempi di pagamento, ancora lontano dai livelli pre-crisi: le imprese del terziario evidenziano problemi dal punto di vista della liquidità. "Parlerei di fiduciosa incertezza. il sentiment delle imprese evidenzia la 'volontà dell'ottimismo' anche grazie al giudizio positivo sull'operato del governo Draghi e sull'andamento della campagna vaccini. C'è però ancora molta incertezza", commenta la presidente dell'Ascom Maria Luisa Coppa. "Tra le questioni più calde le tensioni nei rapporti con le banche, le problematiche dal punto di vista della liquidità e soprattutto il forte tema dell'occupazione con lo sblocco dei licenziamenti. Occorre che il Governo affronti al più presto il tema della riforma del mondo del lavoro, nuovi ammortizzatori sociali e provvedimenti concreti di sostegno del mondo del Commercio e di tutto il terziario" aggiunge Carlo Alberto Carpignano, direttore generale Ascom Confcommercio Torino.

(ANSA).