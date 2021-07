Obbligo firma impedisce spacciare, singolare protesta pusher

Si è presentato ubriaco in commissariato per protestare contro l'obbligo di firma a cui è sottoposto e che gli impedisce di spacciare agli orari a lui più comodi. Protagonista del curioso episodio - accaduto nel quartiere Madonna di Campagna a Torino - un pusher venticinquenne. Il giovane - di origine marocchina - ha minacciato di morte gli agenti e dichiarato che lo Stato italiano era "complice del suo malessere" in quanto gli impediva l'unica attività fonte di guadagno che aveva. Non solo. L'uomo ha anche preteso di essere arrestato: la semplice denuncia non gli bastava e così si è seduto davanti al commissariato impendendo l'ingresso e l'uscita dall'edificio e insultando i poliziotti. Alla fine è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.