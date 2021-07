Nasce ELPsenzaH, il portale del benessere psicofisico

(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Un portale che permette "di ricevere informazioni chiare e corrette da specialisti qualificati nelle discipline del benessere psicofisico". Si chiama ELPsenzaH e mette a disposizione psicologi, psicoterapeuti, nutrizionisti, maestri e istruttori di yoga e meditazione, life e mental coach. I loro profili sono accessibili e selezionabili sulla base di una scheda personale, un video di presentazione, il luogo e la tipologia di servizio offerto, se effettuano consulenza online o offline. E' possibile contattare il professionista scelto direttamente dalla piattaforma.

"Ho vissuto un periodo non facile nella mia vita. Scoprire che la mente ha un potere enorme, e comprendere che non si è malati, né soli non è stato facile. Ho voluto fare qualcosa per aiutare concretamente le tante persone che possono vivere un momento buio. Da qui l'idea di creare qualcosa che ancora non esiste nel nostro Paese: un unico portale dove poter contattare esperti diversi e documentarsi su molteplici approcci; ma soprattutto un luogo in cui potersi sentire a proprio agio, perchè la mente, e il suo equilibrio, è un comune denominatore che riguarda tutti" spiega l'ideatrice di ELPsenzaH, Enrica La Palombara.

Su ELPsenzaH chiunque può condividere storie e testimonianze attive di speranza e ottimismo di fronte alle difficoltà affrontate, fruire di approfondimenti autorevoli degli esperti del settore e soprattutto accedere a una consulenza professionale che l'utente può scegliere in piena libertà.

