Manifestazione 'fantasma' a Verbania, quattro denunciati

(ANSA) - VERBANIA, 15 LUG - Hanno incassato oltre 7.000 euro per una manifestazione 'fantasma nell'estate 2019, 'Verbania magia e benessere' che avrebbe dovuto tenersi nel parco di villa Maioni. Sotto inchiesta sono un 42 enne di Scandiano (Reggio Emilia) e un 50enne di Brescello (Reggio Emilia), indagati per i reati di falso ideologico e materiale in concorso tra loro; per truffa aggravata in concorso sono indagati anche un 42enne e 62enne di Campli (Teramo).

Secondo i carabinieri, che hanno condotto le indagini, avrebbero ricevuto 7.600 euro per allestire la manifestazione falsificando i documenti necessari e la firma del responsabile della biblioteca a cui è affidata le gestione del parco. Gli espositori, che oggi sono parti offese, si erano presentati trovando l'amara sorpresa che non si sarebbe tenuta alcuna manifestazione. (ANSA).