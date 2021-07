Maltempo: neve a 2.500 metri imbianca a luglio il Monviso

(ANSA) - CRISSOLO (CUNEO), 15 LUG - Neve di luglio sul Monviso. La perturbazione in arrivo dalla Francia e il calo di temperature degli ultimi giorni hanno provocato una debole nevicata sul Re di Pietra, sopra i 2.500 metri, nella giornata di ieri. Un'imbiancata che non è rara nelle estati del Monviso, ma che regala sempre uno spettacolo della natura. Sono state sufficienti poche ore di sole per far sciogliere la neve, che permane ancora oltre i 3.500 metri sulla vetta della montagna simbolo del Piemonte. (ANSA).