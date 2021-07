Turismo: in Piemonte il maggior numero di Bandiere Arancioni

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Con sei nuove località certificate, il Piemonte è la regione più arancione d'Italia.

Salgono infatti a 40 i borghi piemontesi che hanno ricevuto oggi la Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano, che ha confermato le 34 già 'laureate' e premiato le new entry, due nell'astigiano, Canelli e Castagnole delle Lanze, Revello, nel cuneese, Rosignano Monferrato e Trisobbio, in provincia di Alessandria, Susa, nel torinese.

"È cambiata la sensibilità dei cittadini - sottolinea l'assessore a Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Vittoria Poggio - dai quali sale la richiesta verso gli amministratori locali di puntare sulla qualità della vita e quindi di rendere le città più vivibili e di conseguenza anche più attrattive dal punto di vista turistico. I programmi messi in campo dei sindaci - rileva - hanno dato i frutti sperati e per questa ragione a loro va il plauso dell'amministrazione regionale che ne riconosce i meriti". "Quest'anno - evidenzia dal canto suo Franco Iseppi, presidente del Touring Club Italiano - l'analisi ha confermato gli straordinari livelli qualitativi nell'offerta turistica dei borghi piemontesi, la regione con il maggior numero di località certificate in Italia". (ANSA).