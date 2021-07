Torino in un click, accordo Federalberghi e Fondazione Musei

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Prenotare un albergo a Torino diventa più facile grazie all'accordo tra Federalberghi Torino e Fondazione Torino Musei, sul cui sito da oggi i turisti possono trovare due servizi speciali: l'upgrade gratuito della tipologia di camera e il late checkout alle 14. Prosegue così la collaborazione tra l'associazione di categoria e la Fondazione che riunisce i musei civici del capoluogo piemontese.

Utilizzando il widget realizzato da Federalberghi Torino, sarà dunque possibile prenotare un soggiorno in una delle strutture ricettive associate che hanno aderito all'iniziativa.

"Grazie alla collaborazione che ormai da qualche anno abbiamo stretto con Fondazione Torino Musei possiamo oggi ampliare la gamma dei servizi messi a disposizione dei nostri clienti offrendo inoltre dei benefit come l'upgrade gratuito della camera e il late checkout - spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino - chiunque visiterà il sito di Fondazione Torino Musei per reperire informazioni sulle collezioni presenti alla Gam, al Mao e a Palazzo Madama o sulle mostre temporanee avrà, senza bisogno di condurre lunghe ricerche, la possibilità di scegliere direttamente il proprio hotel in pochi semplici clic. Prosegue così il nostro impegno per il rilancio della nostra destinazione e per la modernizzazione dei servizi offerti".

"È sempre più importante la collaborazione tra le istituzioni che ogni giorno lavorano per la promozione e la valorizzazione della nostra Città - aggiunge Elisabetta Rattalino, segretario generale Fondazione Torino Musei -. Sempre attenti alle necessità dei nostri visitatori, aggiungiamo oggi un servizio importante per l'accoglienza dei turisti". (ANSA).