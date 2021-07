Sanità: Aiop, con il pubblico per abbattere liste d'attesa

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - L'Aiop - l'organizzazione aderente a Confindustria che in Piemonte raggruppa 38 strutture sanitarie - è pronta a sostenere la sanità pubblica per abbattere le liste d'attesa. La richiesta sarà al centro dell'assemblea che si terrà venerdì alle 12 al Castello di Verduno (Cuneo), dove sono attesi il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Luigi icardi.

Nel pubblico, come nel privato, il Covid ha imposto la sospensione di molte attività, soprattutto nella prima fase.

"Nelle ondate successive, grazie a una più attenta organizzazione dei servizi, i nostri ospedali hanno partecipato alle cure dei pazienti Covid in degenza ordinaria o in terapia intensiva, senza azzerare le attività ordinarie, per non far crescere a dismisura le liste di attesa. Ma si è accumulato un sostanziale ritardo nella erogazione delle prestazioni, un vuoto che va colmato", spiega Giancarlo Perla presidente dell'Aiop Piemonte.

Le strutture private chiedono una più sostanziale integrazione nel sistema pubblico regionale con l'assegnazione, e relativo finanziamento, delle prestazioni da recuperare. La Regione infatti ha stanziato 35 milioni per lo smaltimento delle liste di attesa. Il budget dovrà includere le strutture Aiop, la componente di diritto privato del sistema sanitario pubblico che, come tale, partecipa a pieno diritto in tutte le attività sanitarie: dalle ambulatoriali di diagnostica e chirurgia a quelle di ricovero acuto, post acuto, dall'alta specializzazione chirurgica all'ortopedia, fino al pronto soccorso. "Siamo profondamente legati al servizio pubblico, insieme al quale costituiamo una filiera completa e un motore dell'economia italiana. Siamo un binomio che si va consolidando e che vede lo sviluppo dell'assistenza sanitaria attraverso la realizzazione di sistemi ibridi dove il paziente si appoggia indifferentemente a pubblico e privato, senza distinguere la provenienza dell'offerta" aggiunge Perla. (ANSA).