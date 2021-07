Nel casolare serra con 100 piante di marijuana, arrestato

(ANSA) - SAVIGLIANO, 14 LUG - I militari della guardia di finanza di Fossano hanno arrestato un uomo, residente a Savigliano, nel Cuneese, per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In un casolare, le fiamme gialle hanno rinvenuto un locale adibito a serra con oltre 100 piante di marijuana. L'operazione è stata denominata "Secret garden".

La serra, costruita e occultata nel retro di un magazzino adiacente all'abitazione, risultava schermata da pannelli foto riflettenti, illuminata con potenti lampade ed equipaggiata con un sistema di areazione che permetteva al proprietario di alternare i cicli di raccolta della sostanza stupefacente sulla base delle sue esigenze di produzione.

I militari hanno sequestrato la sostanza stupefacente rinvenuta nei locali e arrestato l'uomo. Per i finanzieri, la sostanza prodotta era destinata al mercato locale; una volta immessa in commercio, avrebbe permesso di guadagnare circa 100 mila euro. (ANSA).