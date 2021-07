Maltempo:sindaci Verbania e Baveno,lago Maggiore troppo alto

(ANSA) - VERBANIA, 14 LUG - Dopo il nubifragio di ieri il livello del lago Maggiore è troppo alto e si sarebbe dovuto aumentarne il deflusso. Lo sostengono i sindaci di Verbania, Silvia Marchionini, e Baveno, Alessandro Monti. ''Si dovevano subito aprire gli sbarramenti mobili della Miorina (la diga tra Golasecca, in provincia di Varese, e Castelletto Ticino, nel Novarese ndr), Non dopo quando c'è il rischio di allagamenti e di danni alle strutture pubbliche e private . Qui non c'entra - proseguono - preservare i livelli per avere l'acqua per l'agricoltura ma avere acqua nel lago per far funzionare le centraline elettriche costruite sui canali di irrigazione. Per almeno tre giorni i fiumi saranno ancora in piena per cui si potranno richiudere le paratie della Miorina per avere i livelli del lago come previsti in tutta sicurezza, senza danni alle strutture e preservando le spiagge per i turisti. Questa - concludono i sindaci Marchionini e Monti - è una battaglia che non può continuare a vedere la Regione Piemonte assente abbandonando gli enti locali e gli operatori economici del Lago Maggiore''. (ANSA).