Maltempo: Piemonte, Curcio valuta richiesta stato emergenza

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, ha telefonato all'assessore della Regione Piemonte Marco Gabusi per un aggiornamento sulla situazione dei territori colpiti ieri dai violenti nubifragi.

"Dopo i temporali di ieri - afferma Gabusi - stiamo assistendo sindaci e popolazione grazie all'incessante opera del Coordinamento regionale di Protezione civile, mentre da oggi i nostri tecnici raccoglieranno tutti i dati rispetto ai danni subiti. Il Capo Dipartimento Curcio mi ha assicurato che sarà valutata tempestivamente la richiesta dello stato di emergenza.

A mia volta ho chiesto che si faccia una valutazione molto attenta e scrupolosa dei danni dal momento che siamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto al passato: non si tratta più, infatti, di emergenze episodiche, ma di fenomeni che si ripetono su territori già provati da eventi precedenti. Ci ritroviamo a chiedere lo stato di emergenza per la seconda volta in meno di una settimana - conclude l'assessore -: è chiaro che dobbiamo iniziare a ragionare su metodiche nuove di difesa del suolo e di protezione delle colture e delle strutture".

Gabusi con Curcio ha sottolineato la violenza della grandinata che ha colpito soprattutto Torino e il Sud del Piemonte fino all'Albese, con danni importanti in zone come Castellinaldo, San Damiano d'Asti e Revigliasco d'Asti. "Le dimensioni spaventose e la violenza delle precipitazioni hanno creato danni enormi a auto e colture, e nel Verbano hanno causato esondazioni nel giro di poche ore - ha detto Gabusi -.

Come concordato con il Capo della Protezione Civile ci sarà una valutazione attenta della situazione e per questo lo ringrazio".

(ANSA).