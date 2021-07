Maltempo: 25 mm di pioggia in 10' nel nubifragio a Venaria

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Venticinque millimetri di pioggia in 10': è il picco registrato ieri a Venaria Reale (Torino) durante il nubifragio che ha flagellato anche Torino e molti Comuni della provincia, spingendosi anche nell'Astigiano e nel Cuneese. La rete di stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ma misurato, in 48 ore, un totale di 185 mm di pioggia a Cicogna (VCO) e 182 a Larecchio (Vercelli). Il fiume Toce si è avvicinato alla soglia di pericolo a Pontemaglio, mentre il torrente Anza ha superato la soglia d'attenzione a San Carlo (VCO). Il lago Maggiore ha raggiunto il livello d'attenzione a Verbania Pallanza.

Nel sud della regione il Borbore ha raggiunto la soglia d'attenzione a San Damiano d'Asti.

Neve a 2.700-2.900 metri sulle Alpi: sopra Bardonecchia (Torino) 10 cm al Sommeiller, 5 al Passo del Moro (VCO). (ANSA).