James Taylor in tour in Italia nel 2022

(ANSA) - FIRENZE, 14 LUG - Tour in Italia nel febbraio 2022 di James Taylor e la sua All star band: cinque le date in programma per il leggendario cantautore. Il tour partirà dal Teatro Colosseo di Torino il 22 febbraio per poi proseguire a Bassano del Grappa (Vicenza) (il 24 al Palabassano), Firenze (25 febbraio, al Teatro Verdi), Roma (27, Auditorium Parco della Musica) per concludersi a Milano il 28 febbraio al Teatro degli Arcimboldi. James Taylor ha fatto uscire il suo ventesimo album 'American Standard', raccolta di cover del Great American Songbook, nel febbraio 2020 e con lo stesso disco si è aggiudicato il Grammy come Best tradition pop vocal album, il sesto della sua carriera. Prima di sbarcare in Europa nel 2022, James Taylor sarà protagonista di un tour estivo negli Usa insieme a Jackson Browne. La vendita per i 5 concerti italiani aprirà il 16 luglio. (ANSA).