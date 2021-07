Camera, scelti artisti per Futures Photography 2021

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Giovedì 15 luglio alle 19 a Camera - Centro Italiano per la Fotografia verranno presentati gli artisti selezionati per l'edizione annuale di Futures Photography, il programma di valorizzazione e promozione degli autori emergenti che il centro torinese sviluppa da quattro anni insieme ad altre dodici istituzioni e festival europei. Dal 2018, infatti, il progetto offre un programma completo di attività di sostegno, mobilità e visibilità per cinque artisti selezionati da ciascuna istituzione ogni anno. L'incontro si inserisce tra gli appuntamenti del ciclo Hotel Panorama. Una nuova generazione italiana attraverso i quali Camera ha avviato una mappatura di quelle esperienze che maggiormente oggi caratterizzano, sia in ambito locale che nazionale, le nuove forme del linguaggio fotografico.

I cinque talenti Futures 2021 - Eleonora Agostini (Mirano-Venezia, 1991), Matteo de Mayda (Treviso, 1984), Leonardo Magrelli (Roma, 1989), Giulia Parlato (Palermo, 1993) e Silvia Rosi (Scandiano, 1992) - dialogheranno con Giangavino Pazzola, coordinatore del progetto e Walter Guadagnini, direttore di Camera, sulla propria pratica artistica, proiettando le immagini dei principali lavori realizzati in passato. (ANSA).