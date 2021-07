Blitz polizia a Novara, sgomberato ex cotonificio Olcese

(ANSA) - NOVARA, 14 LUG - Blitz della polizia all'alba di oggi, a Novara, nell'area dell'ex cotonificio Olcese, uno stabilimento abbandonato da decenni nel quartiere di Sant'Agabio. Gli edifici della struttura erano diventati una sorta di 'hotel della paura', rifugio di senzatetto e punto di ritrovo per lo spaccio di droga. L'intervento è ancora in corso.

All'interno della struttura fatiscente vivevano decine di persone; la polizia ha recuperato droga e materiale ritenuto provento di furto. Una quarantina gli agenti impegnati con il supporto di unità cinofile e rinforzi giunti da Torino. L'area verrà sigillata per dare inizio alla sua bonifica.

Da tempo i residenti lamentavano il degrado della zona.

(ANSA).