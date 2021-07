Biennale Democrazia, dal 6 al 10 ottobre 90 incontri

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - La settima edizione di Biennale Democrazia, la manifestazione internazionale nata per valorizzare e diffondere la cultura democratica coinvolgendo attivamente i cittadini, torna da mercoledì 6 a domenica 10 ottobre, in presenza a Torino con oltre 90 incontri - tra dialoghi, lezioni, dibattiti, tavole rotonde, spettacoli - con 150 relatori dal mondo, ma senza rinunciare alle opportunità offerte dal digitale: un'ampia offerta di dirette streaming permetterà infatti anche al pubblico più lontano di seguire buona parte degli appuntamenti in programma. "Biennale Democrazia è pronta a tornare in ottobre ad animare la città con dibattiti e lezioni su grandi interrogativi di portata globale. Torino si confermerà un riferimento nazionale e internazionale anche grazie al nostro sforzo di garantire la ripresa delle attività in presenza nei luoghi simbolo della cultura della nostra città. Il senso di Biennale Democrazia, infatti, è prima di tutto quello di ritrovarsi per discutere assieme", sottolinea Gustavo Zagrebelsky. Il tema è 'Un pianeta, molti mondi' e i primi ospiti annunciati sono Elena Cattaneo, Stefano Mancuso, Maria Chiara Carrozza, Esther Duflo, François Jullien, Fatoumata Diawara.

L'immagine è stata selezionata da Biennale in sinergia con Camera - Centro Italiano per la Fotografia di Torino: si tratta di Death of an Image #4 (La Morte di un Immagine #4), fotografia analogica di grande formato realizzata dall'artista internazionale Andrea Galvani nel 2005 e presentata nell'omonima e acclamata serie fotografica al Whitney Museum di New York nel 2006. (ANSA).