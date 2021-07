Assolta a Cuneo la madre dell'ex premier Renzi

Laura Bovoli, madre dell'ex premier Matteo Renzi, è stata assolta dal tribunale di Cuneo dall'accusa di concorso nella bancarotta fraudolenta documentale per una società cuneese, la Direkta srl. La decisione dei giudici è arrivata dopo un'ora di Camera di consiglio. La Bovoli non era presente in aula. Il processo era legato al fallimento, nel 2012, della Direkta che si occupava di diffusione di volantini e pubblicità della grande distribuzione. La Bovoli era alla guida all'epoca della "Eventi6" di Rignano sull'Arno, società che riceveva gli appalti dalle grandi catene di supermercati.

La 'Eventi6' si affidava anche alla Direkta per la distribuzione, che a sua volta subappaltava la consegna dei dépliant promozionali. L'accusa secondo la Procura di Cuneo era di aver 'collaborato' con il titolare della Direkta Mirko Provenzato (che aveva patteggiato tempo fa per bancarotta) nel falsare i conti della società cuneese. Gli avvocati Stefano Bagnera e Dora Bisson, difensori di Bovoli e di un altro imputato (anche lui assolto), hanno chiarito che le lettere contestate dalla Procura non avevano avuto alcuna influenza sulla contabilità della Direkta e, quindi, sul fallimento.