ANSA/Vaccini: Piemonte rimodula campagna,"centreremo target"

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - "La macchina ha bisogno di benzina, ma non siamo in riserva". Usa questa metafora Pietro Presti, a capo del Gruppo di lavoro degli epidemiologi della Regione Piemonte, per fare il punto della campagna vaccinale in Piemonte. "Le complessità sono molte ma, se non ci saranno altre sorprese, potremmo farcela a centrare l'obiettivo fissato dal generale Figliuolo, che è quello di arrivare a fine settembre ad avere immunizzato l'80% della popolazione vaccinabile", aggiunge interpellato dall'ANSA, dopo la riduzione delle dosi in arrivo.

"La riduzione c'è stata in tutta Italia, e questo è un fatto negativo. In questo momento della campagna dovremmo avere molti più vaccini - ammette - Tuttavia grazie al nostro modello gestionale e organizzativo stiamo mantenendo un ritmo molto alto". La media si attesta al momento su 38-39mila dosi al giorno, "che corrisponde a oltre il 98% dei target dati dalla struttura di Figliuolo al Piemonte", sottolinea Presti. "Siamo al massimo della spinta - prosegue - e questo ci permette di continuare a completare il ciclo delle seconde dosi".

Da metà luglio sarà però necessario intervenire sulla somministrazione delle prime dosi, riducendole. "Intervenendo in modo chirurgico sulle giacenze, e sulla programmazione, abbiamo rimodulato i target, che per l'ultima parte di questo mese ci porterà a ridurre le dosi giornaliere a una media di 31.600", spiega ancora il consulente strategico della Regione Piemonte, secondo cui una media analoga sarà tenuta nel mese di agosto.

"E' chiaro che auspichiamo di recuperare il maggior numero di dosi, anche per far fronte alla variabile Delta, che potrebbe anticipare rispetto alle previsioni di metà settembre, il suo arrivo - conclude Presti - ma al momento ce la stiamo facendo correndo sulle nostre gambe e abbiamo tutte le intenzioni di continuare a correre per vincere la battaglia contro il virus".

