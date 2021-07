Turismo: Vercelli e Biella 'in vetrina' al Duomo di Milano

(ANSA) - VERCELLI, 13 LUG - Dal Sacro Monte di Varallo alla fioritura dei rododendri alla Burcina. La promozione del territorio vercellese e biellese passa attraverso uno snodo strategico del turismo 'made in Italy', Milano. L'agenzia turistica Atl Biella Valsesia Vercelli ha posizionato una vetrina con le eccellenze delle due province in un luogo strategico del capoluogo meneghino, l'uscita della metropolitana di piazza Duomo, a Milano.

Un sito, precisano dall'Atl, che storicamente fa registrare 200 mila passaggi al giorno. In previsione della stagione 2021 sono state selezionate alcune immagini che raccontano territori e percorsi: dalle attività fluviali in Valsesia a quelle nel Lago di Viverone, dall'enogastronomia ai tesori museali di Vercelli. Non poteva mancare lo sport, soprattutto quello invernale. "Per noi - commenta il presidente dell'Atl, Piergiorgio Fossale - i turisti lombardi sono imprescindibili, ma sappiamo bene che la fermata di piazza Duomo intercetta flussi turistici internazionali. Avere a disposizione una vetrina proprio lì è per noi fonte di un grande ritorno d'immagine e di ricadute economiche importanti". (ANSA).