Torino: Carretta (Pd) lascia Sala Rossa, addio dopo 10 anni

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - "Quello di ieri è stato il mio ultimo Consiglio comunale, molto probabilmente non ci sarò la prossima settimana. Per me si chiude una parentesi durata dieci anni. Oltre 3.650 giorni pieni zeppi di emozioni fortissime che non potete nemmeno immaginare e che, nel bene e nel male, hanno stravolto la mia vita". Il consigliere Pd e segretario metropolitano Dem, Mimmo Carretta, annuncia così su Facebook la decisione di non ricandidarsi alle elezioni amministrative d'autunno.

A fine seduta - racconta - ho consegnato per l'ultima volta il tesserino, sono andato nel mio ufficio e sono rimasto seduto per qualche minuto a godermi il silenzio e a selezionare momenti, attimi, emozioni in modalità rewind. In ogni caso nessun rimorso (rimpianti si) anche perché il mio impegno per la Torino di domani - assicura - continuerà senza soste e con la stessa determinazione, la stessa passione e con le stesse incaxxature di sempre". (ANSA).