Tav: incidenti in Val Susa del 2019, condannati 14 No Tav

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Quattordici attivisti e simpatizzanti No Tav sono stati condannati a un anno di reclusione dal tribunale di Torino per gli incidenti con le forze dell'ordine avvenuti in Valle di Susa in prossimità del cantiere della nuova ferrovia ad Alta Velocità. Il 27 luglio 2019, nell'ambito del festival musicale e culturale 'Alta Felicità' a Venaus (Torino), fu organizzata una marcia durante la quale i manifestanti forzarono una cancellata che sbarrava il sentiero principale e, quindi, riuscirono a portarsi a ridosso delle recinzioni. La sospensione condizionale della pena è stata concessa a cinque imputati; ad altri due è stata revocata.

(ANSA).