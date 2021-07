Stellantis: a Pomigliano 150 fornitori suv Tonale

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Oltre 150 fornitori italiani e internazionali coinvolti nella realizzazione del suv Tonale, il primo veicolo elettrificato del marchio Alfa Romeo, hanno oggi incontrato nello stabilimento di Pomigliano d'Arco il ceo Jean Philippe Imparato e i vertici di Alfa Romeo. Tema dell'incontro 'Qualità, senza compromessi'. Con questo specifico focus, fin dal momento della sua nomina, Imparato ha preso parte a incontri mensili presso gli stabilimenti di Pomigliano e Cassino. E anche oggi - in presenza di circa 60 fornitori e altri collegati in streaming - ha fortemente ribadito che la Qualità è una priorità assoluta. L'obiettivo è l'eccellenza.

"Per raggiungerla - ha detto Imparato - si comincia proprio dalla selezione dei materiali. I nostri fornitori sono compagni di un viaggio che ha come meta il primo veicolo elettrificato del brand, dall'autentico Dna Alfa Romeo con i più alti standard qualitativi". Con Imparato il Chief Customer Experience Officer di Stellantis, Richard Schwartzwald, e il direttore dello stabilimento, Alessio Leonardi. Durante l'incontro sono stati condivisi i target di progetto con i fornitori, ritenuti un elemento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi fissati. Tonale sarà commercializzato a partire da giugno 2022 in Europa. (ANSA).