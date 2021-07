Sindacati: La Fauci guiderà Confsal Piemonte fino al 2026

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Rosalba Domenica La Fauci, torinese, guiderà la segreteria della Confsal Piemonte per i prossimi 5 anni. Si tratta, in realtà, di una conferma: la nomina della segretaria uscente è avvenuta all'unanimità nel corso della riunione per il rinnovo degli organi statutari della confederazione in Piemonte.

La ConfsalL (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori) raccoglie lavoratori e pensionati di tutti i settori, dal pubblico al privato ed è tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

"In Piemonte come nel resto d'Italia, il nostro obiettivo sarà quello di presidiare le tematiche importanti che riguardano il mondo del lavoro. Siamo e resteremo un sindacato di proposta e non di protesta" spiega La Fauci, che è anche componente della segreteria nazionale con l'incarico di capo dipartimento per lo sviluppo del territorio. "Un'attenzione particolare sarà rivolta ai giovani e alle politiche attive del lavoro e poi ai temi della formazione e del sostegno al reddito - continua -. Per noi è importante sia chi il lavoro lo svolge sia chi il lavoro lo crea, perché crediamo che dal benessere dell'impresa dipenda il benessere del lavoratore. Abbiamo un obiettivo ambizioso: coinvolgere le varie parti sociali attraverso un lavoro di rete che ci consenta di creare un 'modello Piemonte', da esportare nelle altre regioni".

Al fianco di Rosalba La Fauci ci sarà il novarese Costantino Squeo, segretario regionale dell'Unsa, il sindacato dei lavoratori della Pubblica Amministrazione. Sarà vicesegretario vicario con delega alle Funzioni Centrali. (ANSA).