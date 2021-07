Querce secolari distrutte in bosco Sorti Partecipanza

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Diverse centinaia di alberi, alcuni dei quali secolari, sono state spezzati o abbattuti dalla furia del vento del 7 luglio scorso nel Bosco delle Sorti della Partecipanza, parco naturale regionale situato nel territorio comunale di Trino (Vercelli). A riferirlo sono i gestori dell'area protetta, che hanno iniziato le ricognizioni fotografiche all'interno dei 600 ettari di bosco, uno tra i più importanti boschi planiziali esistenti nella pianura padano-veneta. Dai primi sopralluoghi è emerso che diverse querce e roveri sono state danneggiate dalle raffiche di vento; la viabilità interna stradale e sentieristica è inagibile, anche per il pericolo legato alla presenza di rami appesi e alberi pericolanti. "Storicamente non ci ricordiamo un disastro del genere - commenta il Primo Conservatore della Partecipanza, Ivano Ferrarotti -: ci sono querce secolari, dal diametro fino ad un metro, di cui è rimasto ben poco". Ad oggi, aggiungono dalla sede della Partecipanza, sono in corso verifiche più dettagliate per valutare l'entità del danno, e quali interventi è necessario intraprendere con urgenza per poter riaprire il parco al pubblico. (ANSA).