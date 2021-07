Musica: 25/a 'Ritmika' covid free, spettatori con green pass

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - 'Ritmika', il festival musicale 'della creatività e della sperimentazione' sarà una delle prime rassegne a sperimentare, dall'8 all'11 settembre, il format 'Covid free'. Al PalaExpo di Moncalieri si accederà con il Green pass, restando in piedi al concerto senza distanziamento.

Sul palco allestito nell'ex Foro Boario, per la 25/a edizione del Festival si alterneranno cantautori ai vertici delle classifiche di vendita e i progetti sperimentali o di riferimento della musica nazionale.

Mercoledì 8, parte il Nostralgia Tour dei Coma_Cose. Il duo (Fausto Lama e California); giovedì 9 i Calibro 35 presentano il nuovo progetto discografico "Post-Momentum". La band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva, torna in tour più di un anno dopo l'uscita di "Momentum" il loro acclamato ultimo album e dopo il rinvio del concerto in programma alla Palazzina di Caccia di Stupinigi per Stupinigi Sonic Park causa allerta meteo.

Venerdì 10 approda al PalaExpo di Moncalieri Aka7even, nome d'arte di Luca Marzano, forte del successo del suo album d'esordio con il tormentone dell'estate Loca, già certificata oro, e il sold out registrato dalle prime date live a Napoli del gennaio 2022.

Sabato 11 chiude Ritmika, Samuel che torna sul palco con il suo progetto solista.

Ritmika è un progetto promosso dalla Città di Moncalieri, realizzato e prodotto da Reverse. Con il sostegno di Regione Piemonte e Fondazione CRT. Main Sponsor. (ANSA).