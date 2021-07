Maltempo: masso danneggia automezzo vigili del fuoco

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 13 LUG - Un masso ha colpito stamani un automezzo dei vigili del fuoco: nessun ferito. E' successo sulla strada provinciale che da Cuzzego porta a Beura, in Ossola. Le forti piogge delle ore scorse hanno causato la caduta del masso dalla montagna, che ha colpito un mezzo che stava intervenendo nella zona.

Intanto a Formazza stanno lavorando quattro squadre di Anas per liberare la statale 659 della Valle Formazza interessate a Foppiano da quattro diversi smottamenti che ostruiscono la strada. Alcuni turisti saliti ieri in valle sono rimasti bloccati.

In Ossola i vigili del fuoco hanno compiuto stamani una ventina di interventi. (ANSA).