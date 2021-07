Gruppo Vergero, scelto vincitore per nuovo quartier generale

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Gli architetti Lorenzo Barghini, di Pistoia, e Bernardo Aguilar, di Lima (Perù),l hanno vinto il concorso di progettazione internazionale per la realizzazione del nuovo headquarter Gruppo Vergero che sorgerà a Venaria Reale. Lo rendono noto l'azienda, che ha oltre 30 anni di esperienza nella green economy, e la Fondazione per l'architettura Torino.

Il concorso, aperto a tutti gli architetti e ingegneri abilitati alla professione, prevedeva infatti la possibilità per il soggetto vincitore di partecipare alla progettazione di un sito ad alta visibilità, comprensivo di palazzina uffici, area logistica e allestimento del fronte esterno, che affaccia per più di 500 metri sulla Tangenziale Nord di Torino. Il progetto di Barghini e Aguilar - selezionato tra le 39 proposte pervenute - è riuscito a interpretare in modo creativo ed efficace le esigenze e l'identità di Gruppo Vergero, proponendo una struttura al contempo d'effetto ed elegante, aperta e trasparente verso l'esterno, accogliente e partecipativa nei suoi interni. Soluzioni in grado di comunicare e valorizzare alcuni tratti fondanti e rappresentativi di Gruppo Vergero: eticità, innovazione, entusiasmo e inclusività.

"Gli architetti Barghini e Aguilar sono stati in grado di interpretare in termini di progettazione architettonica tutti i valori fondanti della nostra azienda: trasparenza, innovazione, condivisione, eticità e apertura al territorio" afferma Marco Vergero, presidente eli Gruppo Vergero. (ANSA).