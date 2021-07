Embraco, anticipato a mercoledì tavolo al Ministero per cigs

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - E' stato convocato domani al Ministero del Lavoro il tavolo per la proroga della cassa integrazione per i lavoratori ex Embraco. Lo annuncia l'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, nel corso del tavolo di crisi convocato oggi per fare il punto sulla vertenza. "La proroga non dovrà essere fine a se stessa, ma deve puntare a un progetto di reindustrializzazione", sottolinea l'assessore Chiorino, che si dice "preoccupata per l'accantonamento dell'ipotesi Italcomp".

Il 22 luglio scadranno gli ammortizzatori sociali e senza la proroga della cassa integrazione i 400 lavoratori saranno licenziati. Il tavolo, previsto in un primo momento il 20 luglio, è stato anticipato a domani "per avere qualche giorno di tempo in più - spiega Chiorino - in caso di sorprese". La proroga della cassa dovrebbe valere fino al 31 dicembre. "La Regione Piemonte è pronta a fare la sua parte - ribadisce l'assessore piemontese - e a mettere in campo tutte le risorse possibile, ma trattandosi di un piano di industrializzazione non può intervenire da sola". (ANSA).