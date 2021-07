Covid: pipistrelli demonizzati, aumenta rischio estinzione

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - I pipistrelli sono al centro di una 'bolla mediatica' che li ha demonizzati, associandoli alla diffusione del Covid-19, con conseguenze potenzialmente pericolose per la loro conservazione. È quanto rileva uno studio di un gruppo di ricercatori italiani, coordinati dal Sandro Bertolino, docente di Ecologia del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell'Università di Torino, pubblicato sulla rivista scientifica Mammal Review.

Analizzando il termine pipistrelli sul web i ricercatori hanno rilevato come dal 2016 al 2019 ci fosse una predominanza di termini non direttamente associati ai pipistrelli, come halloween e baseball, come la mazza, mentre dal 2020 le ricerche della parola bats su Google e Wikipedia sono aumentate notevolmente e il termine è stato in prevalenza correlato a parole come Wuhan, China, Virus, eating. Un indicatore della percezione in molte persone di un legame diretto tra i pipistrelli e la pandemia da Covid-19. Lo stesso risultato è stato ottenuto consultando il Television News Archive.

"Televisioni e giornali hanno enfatizzato il ruolo dei pipistrelli nella diffusione di Sars-CoV-2, dando spesso per scontato ciò che è ancora dibattuto a livello scientifico - spiega Bertolino -. L'immagine pubblica di questi mammiferi, importanti fornitori di servizi ecosistemici quali il controllo di molti insetti, anche dannosi per l'uomo, potrebbe quindi essersi deteriorata. Lo studio lancia un allarme e sottolinea la necessità di fornire informazioni scientificamente accurate sui pipistrelli e su Sars-CoV-2 per evitare inutili cacce alle streghe". (ANSA).