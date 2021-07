Cirio arruola ex presidenti, scelte storiche sono condivise

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Il governatore Alberto Cirio 'arruola' gli ex presidenti della Regione Piemonte per raccogliere consigli e opinioni sulla ripartenza post Covid. Un colloquio di circa un'ora con Sergio Chiamparino, Roberto Cota, Mercedes Bresso e Enzo Ghigo sul futuro di Torino e del Piemonte, perché "le scelte e le decisioni storiche non hanno colore politico ma sono quelle condivise". L'incontro non ha precedenti e potrebbe essere ripetuto.

Il confronto è stato voluto dal presidente Cirio anche per per impostare al meglio il prossimo incontro col governo Draghi dopo l'annuncio della terza gigafactory di Stellantis a Termoli, e non a Torino come auspicato nelle scorse settimane. "Abbiamo parlato delle vocazioni della nostra città e delle nostra regione e poi ho chiesto un parere sul piano vaccinale - riferisce Cirio -. Sapete quanto ci teniamo a vaccinare tanto e di andare a coinvolgere le persone che al momento non hanno ancora deciso di sottoporsi alla vaccinazione, per cui l'incontro con i presidenti è stata una occasione per avere qualche consiglio su come andare dagli irriducibili e spiegare che la scienza è vita". (ANSA).