Chirurgia rigenerativa, Polo piemontese biotech a Candiolo

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Nasce a Candiolo il Polo Tecnologico Piemontese (Ptp), un hub di aziende all'avanguardia nel settore della ricerca biotecnologica dedicata alla medicina ed in particolare della chirurgia rigenerativa. Ne è capofila il Gruppo Rigenera HBW, dal 2013 azienda torinese leader nel campo delle biotecnologie mediche e della rigenerazione dei tessuti, presente con i suoi prodotti in 40 paesi tra cui Israele, Pakistan, Giappone, Cina India e praticamente tutta Europa.

"Con i suoi 6.000 metri quadrati coperti e 8.000 esterni il Ptp, realizzato con una struttura 100% green, si inserisce - spiega il ceo del Gruppo, Antonio Graziano - in un quadro più ampio di riqualificazione dell'area ed è a poche centinaia di metri dell'istituto di Candiolo (Irccs), leader nel settore della ricerca e della cura del cancro con il quale sono previsti importanti collaborazioni anche in campo formativo medico".

Il polo, che verrà inaugurato in autunno, è stato realizzato grazie ad un investimento di 2 milioni di euro di cui una parte erogata con il supporto di Finpiemonte con il bando regionale Attrazione Investimenti dell'assessorato regionale alle attività produttive, una parte erogata dal Comune di Candiolo e dalle prime 3 aziende che hanno aderito al progetto, Yoursciencebc, Ila e Sbarro Health Research Organization. "Un progetto importantissimo - sottolinea l'assessore regionale Andrea Tronzano - che ci rende fieri, dal sapore americano. Sta nascendo in questa zona una sorta di Silicon Valley nel settore sanitario e delle biotecnologie, aperta ai giovani ricercatori, ma anche direttamente al pubblico" . (ANSA).