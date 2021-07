Calcio: Torino in Val Gardena, ritiro fino al 30 luglio

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Il Torino è partito per la Val Gardena, la squadra di Ivan Juric ha lasciato lo stadio Olimpico Grande Torino nel primo pomeriggio diretto a Santa Cristina (Bolzano) per il ritiro pre-campionato. I granata sono attesi in Trentino in serata, i lavori sul campo cominceranno da domani.

Oltre ai quattro giocatori impegnati all'Europeo (Belotti, Linetty, Rodriguez e Sirigu) e all'infortunato Edera, manca anche Meite, che si aggregherà al gruppo nei prossimi giorni. Il Torino in Val Gardena giocherà tre amichevoli: il 18 luglio contro l'Obermais Merano, il 24 contro il Bochum e il 27 contro l'Al Fateh. Nella giornata del 30 luglio, i granata saluteranno la Val Gardena e voleranno in Francia, dove il giorno successivo affronteranno il Rennes, in amichevole. (ANSA).