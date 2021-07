Busta con polvere ad assessorato Sanità, aperta inchiesta

(ANSA) - TORINO, 13 LUG - Un fascicolo per minacce è stato aperto dalla Procura di Torino in merito alla busta anonima contenente della polvere recapitata il 6 luglio scorso negli uffici dell'assessorato regionale alla sanità nel capoluogo piemontese. Il plico conteneva della polvere bianca la cui natura non è stata ancora accertata: è stato escluso comunque che si sia trattato di una sostanza tossica.

Lo scorso 24 marzo un'altra busta anonima era stata recapitata direttamente all'assessore regionale Luigi Icardi: all'interno, in quel caso, c'era del topicida. (ANSA).