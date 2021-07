Vaccini: nuovo Open Day Valentino, 1.500 posti solo sabato

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Nuovo Open Day nel fine settimana al Valentino di Torino. Al via da domani alle 9, sulla piattaforma www.ilPiemontetivaccina.it, le prenotazioni, a cui possono aderire gli over 18 che hanno domicilio sanitario in Piemonte, che non abbiano un appuntamento fissato prima del 27 luglio e a cui non è ancora stata somministrata alcuna dose.

Sono 1.500 i posti disponibili nella sola giornata di sabato 17 luglio.

Il personale scolastico, docente e non, e gli over 60 - ricorda la Regione Piemonte - può presentarsi anche questo sabato direttamente al Valentino per chiedere di essere vaccinato, senza necessità di prenotare prima sul portale.

Personale scolastico e over60 possono inoltre già ora accedere direttamente e senza necessità di preadesione anche ai vari hub che sono stati individuati per loro sul territorio e che si trovano sul sito della Regione Piemonte. L'obiettivo, come noto, è accelerare e favorire il completamento della vaccinazione per queste due categorie, che rappresentano una priorità a livello locale e nazionale.

Oggi, intanto, sono 37.692 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all'Unità di Crisi della Regione Piemonte; a 33.088 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati, in particolare, 3.320 sono i 16-29enni, 4.158 i trentenni, 6.325 i quarantenni, 11.997 i cinquantenni, 3.307 i sessantenni, 5.011 i settantenni, 686 gli estremamente vulnerabili e 215 gli over80. Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione di 4.152.881 dosi, corrispondenti al 92,7% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte. (ANSA).