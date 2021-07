Tennis: Berrettini,"farò di tutto per essere alle Atp"

(ANSA) - ROMA, 12 LUG - "Ce la sto mettendo tutta per esserci": così Matteo Berrettini, ieri protagonista della finale di Wimbledon, in un video messaggio per la presentazione del Masterplan delle Nitto Atp Finals, in programma a novembre nel capoluogo piemontese. Berrettini è attualmente terzo nella classifica stagionale. "In bocca al lupo a tutti - aggiunge il tennista - e speriamo di vederci a Torino". (ANSA).