Tav: Giachino visita cantiere, governo acceleri lavori

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - "Il governo acceleri i lavori, sul versante italiano, della Torino-Lione". Lo afferma Mino Giachino, in visita al cantiere della Tav a Chiomonte con una delegazione dell'associazione Si Tav Si Lavoro per "portare solidarietà alle maestranze e alle forze dell'ordine" dopo gli attacchi notturni di chi si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia ad Alta Velocità.

Giachino ricorda che "il Senato della Repubblica il 7 Agosto 2019 ha bocciato a stragrande maggioranza la Mozione NoTav dei 5Stelle" e che "l'Europa ha aumentato i fondi a disposizione perché la Torino-Lione è l'anello che consente al Corridoio Mediterraneo di arrivare su rotaia sino a dopo Budapest partendo dalla Spagna. Bloccare o attaccare il cantiere è un atto contro la decisone della stragrande maggioranza del Parlamento e del Paese - insiste Giachino, sottosegretario ai Trasporti nell'ultimo governo Berlusconi -. Usare la violenza contro un cantiere strategico è un atto eversivo e contrario all'interesse nazionale ed è contro il lavoro. Le elezioni comunali di Torino, tappa fondamentale della futura Rete europea dei trasporti, saranno decisive anche per il futuro della Tav.

Nell'Osservatorio il Comune di Torino giocherà un ruolo proattivo e di guida dei Comuni della Città Metropolitana. Con la Tav Torino andrà in Europa, ma il mondo verrà a Torino a portare commerci, turismo, crescita economica e lavoro e i giovani laureati torinesi e valsusini troveranno lavoro nelle aziende che si verranno a insediare a Torino". (ANSA).