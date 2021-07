Startup Competition del Wmf, torinese ToothPic tra finaliste

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - ToothPic, startup incubata all'interno dell'Incubatore del Politecnico di Torino, è tra le sei aziende finaliste della Startup Competition del Wmf, l'evento dedicato all'ecosistema dell'innovazione, dell'imprenditoria, italiana e internazionale, che si svolgerà il 16 luglio a Rimini.

Fondata da Enrico Magli, Diego Valsesia, Giulio Coluccia e Tiziano Bianchi, ricercatori e professori del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino nonché inventori dei 4 brevetti alla base dei prodotti offerti dalla startup, ToothPic è una startup innovativa made in Torino al servizio della cyber sicurezza. Ha inventato, progettato, sviluppato e brevettato una tecnologia Mfa (Multifactor Authentication) unica al mondo, che permette allo smartphone di diventare una chiave di accesso sicura per l'autenticazione online, eliminando così la necessità di ulteriori password o device esterni, sfruttando la firma nascosta e involontaria che lascia ciascuna fotocamera.

"Partecipare alla finale della Startup Competition è una grande occasione per presentare la nostra soluzione al pubblico e alla platea di esperti e rappresentanti di venture capital, investitori, partner corporate delle più rilevanti realtà dell'ecosistema innovativo", spiegano i fondatori di ToothPic.

"Il nostro obiettivo è aumentare la sicurezza dei processi per l'autenticazione online e la protezione degli assetti digitali di organizzazioni quali Banche, Assicurazioni, Corporate, Pubblica Amministrazione: in un momento storico in cui tutti i nostri dati, dai social all'Home Banking, sono custoditi su uno smartphone, è più che mai importante investire in tecnologie e soluzioni che tengano tutti al sicuro". (ANSA).