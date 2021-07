Rain garden e panchine mobili, apre giardino 'amico' clima

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - La prima area "totalmente ragionata e realizzata in ottica di cambiamenti climatici". Così l'assessore all'ambiente della Città di Torino Alberto Unia ha presentato il nuovo giardino di via Revello, il primo nato da un percorso partecipato con la cittadinanza sullo spazio che aveva ospitato una scuola e successivamente un centro sociale. "Ogni parte del giardino è permeabile - spiega Unia - ci sono un rain garden che raccoglie l'acqua piovana, giochi inclusivi e innovativi, panchine mobili, un'area book crossing. Un lavoro prezioso anche per possibili aree future".

"Era un luogo che il territorio aspettava da anni di vedere restituito - aggiunge la sindaca Chiara Appendino - e restituirlo così, aperto, senza recinzioni è un atto di coraggio. Qui inoltre applichiamo per la prima volta il nostro piano di resilienza climatica. Aver fatto un percorso partecipato rende tutti più responsabili". Anche per Francesca Troise, presidente della Circoscrizione 3 "creare un percorso partecipato crea un rapporto virtuoso tra amministrazione e cittadinanza".

"Un percorso che non era mai stato sperimentato - aggiunge il presidente della Commissione Ambiente Federico Mensio -, esempio di come si può unire partecipazione dei cittadini, ambiente, resilienza e innovazione". (ANSA).