Musica: Orchestra Rai, corso di perfezionamento per under 30

(ANSA) - TORINO, 12 LUG - Sono aperte le iscrizioni alla 5/a edizione di Professione Orchestra, il percorso formativo nato dalla partnership tra l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, da sempre attiva nella diffusione del grande repertorio sinfonico e delle pagine d'avanguardia storica e contemporanea, e l'Accademia di Musica di Pinerolo (Torino), istituzione di perfezionamento e di specializzazione musicale post laurea, con un focus anche sulla musica da camera e il repertorio orchestrale.

Il percorso proposto, pensato a completamento della formazione accademica dei giovani musicisti under 30, consente di sperimentare il lavoro quotidiano del professore d'orchestra in ogni suo aspetto, in un vero e proprio training on the job con le Prime Parti dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

In una prima fase il progetto prevede tre settimane di workshop tra il 20 settembre e il 9 ottobre 2021 presso l'Accademia di Musica di Pinerolo. Al termine, la simulazione di un'audizione di un concorso costituisce una preziosa possibilità formativa sul campo, per chi sogna di diventare professore d'orchestra. Gli otto migliori partecipanti al workshop potranno partecipare al corso annuale e gratuito che oltre alle lezioni di strumento e musica da camera con le prime partiti Rai permette di affiancare le prove d'orchestra di quattro produzioni della Stagione Rai 2021-2022. (ANSA).