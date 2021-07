Europei: festa a Vercelli, danneggiata la statua di Cavour

(ANSA) - VERCELLI, 12 LUG - Anche a Vercelli centinaia di persone si sono riversate nelle piazze per festeggiare la vittoria dell'Italia agli Europei. Cori ed esultanze in piazza Cavour, il fulcro della notte di festeggiamenti, così come in viale Garibaldi e corso Libertà, dove era stato allestito un maxischermo. Cortei e caroselli sono proseguiti fino a notte fonda.

Nella piazza centrale del capoluogo un frammento della statua dedicata al conte Camillo Cavour, nella parte posteriore del monumento, è caduta a terra dopo essersi rotta. A causare la rottura, con ogni probabilità, qualcuno che durante la festa si è arrampicato sulla statua, come testimoniano le immagini della serata di ieri. A presidiare la zona, dopo il crollo, la polizia. Il Comune ha fatto recuperare il frammento caduto a tarda notte, mentre si indaga per scoprire gli autori del danneggiamento. (ANSA).